В Петропавловском соборе в День города почтили память Петра I
В день 323-летия Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии возложения цветов к могиле основателя города — императора Петра I. Молебен и памятные мероприятия прошли в Петропавловском соборе. Глава города подчеркнул, что свершения Петра Великого определили судьбу России на столетия вперед.
В церемонии участвовали власти города
«Сегодня в Петропавловском соборе почтили память основателя Санкт-Петербурга императора Петра I. Молебен и возложение цветов к могиле Петра Великого — дань уважения реформатору, создателю мощной державы и его свершениям, которые определили судьбу России на столетия вперед. Мы помним. Мы продолжаем»,— подчеркнул господин Беглов.
Церемония традиционно проходит в День города, который отмечается 27 мая. В этом году праздничная программа включает 230 мероприятий и продлится всю неделю.