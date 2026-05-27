В Петропавловском соборе в День города почтили память Петра I

В день 323-летия Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии возложения цветов к могиле основателя города — императора Петра I. Молебен и памятные мероприятия прошли в Петропавловском соборе. Глава города подчеркнул, что свершения Петра Великого определили судьбу России на столетия вперед.

Фото: Губернатор Александр Беглов

«Сегодня в Петропавловском соборе почтили память основателя Санкт-Петербурга императора Петра I. Молебен и возложение цветов к могиле Петра Великого — дань уважения реформатору, создателю мощной державы и его свершениям, которые определили судьбу России на столетия вперед. Мы помним. Мы продолжаем»,— подчеркнул господин Беглов.

Церемония традиционно проходит в День города, который отмечается 27 мая. В этом году праздничная программа включает 230 мероприятий и продлится всю неделю.

Кирилл Конторщиков

