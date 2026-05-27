В Ростовской области средний размер автокредита вырос на 20,6%

В апреле 2026 года средний размер автокредита в Ростовской области составил 1,5 млн руб., что на 20,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 1,2 млн руб. По этому показателю область заняла третье место среди тридцати регионов-лидеров в данном сегменте кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидерами рейтинга по динамике роста среднего размера автокредита стали Москва (+22%) и Санкт-Петербург (+20,8%).

Меньше всего показатель за год вырос в Иркутской (+8,9%) и Самарской (+9,5%) областях, а также в Красноярском крае (+10,2%), Чувашской Республике (+10,9%) и Волгоградской области (+10,9%).

Наталья Белоштейн