«Ростелеком» и «Аквариус» укрепят импортонезависимость ИТ-инфраструктуры

«Ростелеком» и АО «Группа Аквариус» заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве на полях XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Документ подписали вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома» Кирилл Песчаный и генеральный директор «Группы Аквариус» Олег Копицын. Стороны нацелены на создание комфортных условий для успешного ведения бизнеса и продолжат развитие совместных проектов в сфере информационных технологий.



Компании планируют внедрение российских решений в ключевых секторах экономики и социальной сферы. Они объединят экспертный и технологический потенциал для системных проектов в отрасли связи и ИТ. Партнеры проведут консультации и экспертные сессии. Стороны также договорились принять участие в формировании отраслевых стандартов и требований к отечественным ИТ- и телеком-решениям.

Кирилл Песчаный, вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома»:

«Наше сотрудничество с “Аквариусом” выходит на новый уровень. Накопленный опыт в создании и эксплуатации крупных ИТ-систем и экспертиза в разработке доверенных вычислительных комплексов создают прочную основу для партнерства. Мы видим большой потенциал в совместной работе над импортозамещением и цифровой трансформацией. Синергия компетенций позволит создавать надежные и современные решения для государственных и корпоративных заказчиков».

Олег Копицын, генеральный директор Группы компаний «Аквариус»:

«Объединение компетенций “Аквариуса” и “Ростелекома” дает ощутимый синергетический эффект: наше производство ИТ-оборудования дополняет экспертизу партнера в построении и эксплуатации цифровых инфраструктур. Это не разовое сотрудничество, а формирование устойчивой системы отечественных решений, которая повысит конкурентоспособность российской экономики и поддержит технологическую независимость».

