В 2026 году экзамены в Краснодаре будут сдавать почти 30 тысяч подростков

В Краснодаре прошел брифинг, посвященный завершению учебного года и организации летней кампании для школьников. Заместитель главы города по социальным вопросам Анна Леонова представила параметры итоговой аттестации, а также ключевые направления летней занятости и отдыха детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По ее словам, в 2026 году экзамены будут сдавать почти 29 тыс. учащихся, из них около 8 тыс. — выпускники 11-х классов, основную долю составляют девятиклассники. Экзаменационный период стартует 1 июня, после последних звонков предусмотрено несколько дней на подготовку. Интервалы между испытаниями составят два-три дня.

Отдельное внимание, как отметила Леонова, уделено вопросам безопасности. Педагоги будут работать не в своих школах, для них заранее организованы выезды на экзаменационные площадки для изучения планировок, путей эвакуации и укрытий. Подготовлены детальные регламенты действий для всех участников процесса на случаи различных внештатных ситуаций, включая объявление беспилотной угрозы — как во время следования на экзамен, так и непосредственно в образовательных учреждениях. Все алгоритмы согласованы с МЧС и правоохранительными органами и отработаны с педагогическими коллективами.

В блоке летней занятости несовершеннолетних власти заявили о планах трудоустроить более 5 тыс. подростков старше 14 лет. Задействованы платформы центра занятости «Работа России», региональные ресурсы Минтруда и школьные каналы. На 1 июня запланирована специализированная ярмарка вакансий. Подростков предполагается привлекать к работе в строительстве, торговле, сельском хозяйстве, а также в муниципальных учреждениях культуры, образования, спорта и молодежной политики.

По данным администрации, в Краснодаре откроются 97 пришкольных лагерей, прошедших проверки Роспотребнадзора. Сокращение числа площадок связано с ремонтом отдельных школ, включая пищеблоки. Программы лагерей формируются совместно с учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования и включают патриотические, спортивные и творческие направления.

Дополнительно в городе подготовлено порядка 500 бесплатных мероприятий для детей и подростков — от уличных кинопоказов до мастер-классов. В администрации также планируют запустить цифровой сервис с подбором событий по районам и интересам.

В рамках муниципальной программы «Краснодарская смена» на двух площадках в Дробном и Анапе планируется организовать отдых около 1 тыс. детей, преимущественно победителей олимпиад и конкурсов. Путевки распределяются через краевые и муниципальные механизмы, с приоритетом для отдельных категорий, включая детей участников СВО.

Около 3 тыс. школьников будут задействованы в походных программах продолжительностью от трех до семи дней с историко-патриотическим уклоном. Маршруты проходят регистрацию и сопровождаются инструкторами, а контроль за их реализацией ведется образовательными учреждениями.

Отдельно власти напомнили о необходимости выбирать только лагеря, включенные в официальный реестр, отметив, что за работу без регистрации предусмотрена ответственность, а все детские лагеря обязаны соответствовать требованиям надзорных органов.

Вячеслав Рыжков