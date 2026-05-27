Михаил Развожаев: цель атаки ВСУ — дестабилизация финансовой системы Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о ликвидации последствий ночной атаки ВСУ и работе городских служб и правоохранительных органов на месте происшествия. Губернатор лично посетил улицу Ластовую, где сейчас продолжаются работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По его словам, ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. В момент удара внутри находились четыре человека, они не пострадали; отмечается, что окна были защищены бронепленкой.

Серьезные повреждения получил соседний жилой дом на Ластовой площади, 7. Власти сообщили о договоренности с управляющей компанией о восстановлении фасада и окон. Для фиксации ущерба внутри квартир жителям предложено обращаться в муниципальную комиссию.

Господин Развожаев заявил, что, по его мнению, целью атаки являлась дестабилизация финансовой системы города, однако банковская инфраструктура Севастополя продолжает работу в штатном режиме.

Отдельно он сообщил о последствиях на улице Гоголя: по уточненным данным, пострадали два человека — пожилые мужчина и женщина. Женщина получила травму глаза, у мужчины диагностированы перелом и черепно-мозговая травма.

Жителям, чье имущество было повреждено, по словам губернатора, будет оказана помощь. Фиксация ущерба осуществляется через муниципальные комиссии.

Вячеслав Рыжков