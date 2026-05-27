Долги жителей за капремонт многоквартирных домов выросли на 1,6%

На 1 апреля 2026 года задолженность собственников многоквартирных домов по платежам в фонд капитального ремонта составила 2,46 млрд руб., что на 1,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 2,42 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в НКО «Ростовский областной общественно полезного фонд содействия капитальному ремонту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года с собственников взыскано 11,5 млн руб. задолженности. Сумма добровольно погашенных долгов превысила 1,3 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», за год в регионе объем задолженности по платежам в фонд сократился на 11,5%. По состоянию на 1 января 2025 года она составляла 2,6 млрд руб., на 1 января 2026 года — 2,3 млрд руб.

Общая же сумма задолженности населения Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги на начало января 2026 года составила более 4,4 млрд рублей. Это на 11,5% меньше год к году.

Наталья Белоштейн