Пермский разработчик телекоммуникационного оборудования сократил выручку и прибыль

Пермский производитель автомобильной электроники и телекоммуникационного оборудования ООО «Форт-Телеком» поделилось финансовыми показателями за год. В 2025 году компания снизила чистую прибыль более чем в два раза: с 1,58 млрд руб. до 514,4 млн руб. Выручка ООО составила 1,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель соответствовал 4,1 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась вдвое: с 2,2 млрд до 1,1 млрд руб.

Согласно порталу Rusprofile, ООО «Форт-Телеком» зарегистрировано в 2007 году. 51% долей компании принадлежит Сергею Макаренко. Продукция компании-разработчика электроники, систем безопасности и программного обеспечения ООО «Форт-Телеком» применяется в России, СНГ, Европе, Китае, Малайзии, странах Среднего Востока и Южной Америки.