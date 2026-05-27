В Петербурге селлеры начали уходить с маркетплейсов на собственные сайты

За год петербургские компании интернет-торговли зарегистрировали почти 10 тысяч новых доменов — на 12% больше, чем в 2025 году. Такую статистику приводят в сервисе «Рег.решения».

Эксперты отмечают, что предприниматели стремятся снизить зависимость от комиссий, алгоритмов и правил крупных маркетплейсов. Собственный интернет-магазин позволяет управлять ценами, ассортиментом и клиентской базой напрямую.

Наиболее заметный рост показала доменная зона .shop: количество регистраций увеличилось на 15%. При этом самой массовой остается .store — на нее пришелся 51% регистраций.

В «Рег.решениях» отмечают, что пока рано говорить о массовом исходе с маркетплейсов. Чаще селлеры используют гибридную стратегию: торгуют и на площадке, и на своем сайте. Однако при дальнейшем росте комиссий тренд на собственные онлайн-ресурсы ускорится.

