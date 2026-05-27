На жительницу Светлограда возбудили уголовное дело после убийства котят

В городе Светлоград Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая, по версии следствия, нанесла смертельные травмы котятам, а запись инцидента, обнародованная в СМИ и социальных сетях, вызвала широкий общественный резонанс, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

В Светлограде разгорелся скандал после того, как в открытом доступе появилась видеозапись, сделанная неподалеку от одной из торговых точек города. На кадрах, которые активно распространяли пользователи соцсетей и местные медиа, зафиксирован момент, когда женщина причиняет увечья котятам. Как утверждают очевидцы, животные впоследствии погибли от полученных повреждений. По словам очевидцев, она свернула котятам головы и не считала, что сделала нечто недопустимое.

Этот случай не остался без внимания правоохранителей. Сотрудники отдела МВД России «Петровский» зарегистрировали обращение в дежурной части и инициировали проверку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемой. Собранные материалы были переданы в следственный орган.

На основании доказательств, предоставленных стражами порядка, следователи возбудили уголовное производство по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ, которая квалифицирует деяние как жестокое обращение с животными. В настоящее время представители следствия проводят комплекс необходимых процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Резонансные случаи в небольших городах нередко становятся катализатором для более пристального внимания к проблеме жестокости по отношению к братьям нашим меньшим. Жители Светлограда требуют сурового наказания для фигурантки. Окончательные выводы по делу будут сделаны после завершения доследственной проверки и получения результатов экспертиз, детали которых пока не разглашаются в интересах следствия.

Станислав Маслаков