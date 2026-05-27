Двое подростков погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Двое подростков погибли в ДТП с участием большегрузного автомобиля на федеральной трассе «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, авария произошла во вторник около 23:30 в Тихорецком районе. Водитель автомобиля ВАЗ на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовику, за рулем которого находился гражданин Грузии, после чего произошло столкновение.

Пассажиры легкового автомобиля — подростки 15 и 16 лет — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель ВАЗ и 53-летняя пассажирка были госпитализированы, уточнили в полиции.

Вячеслав Рыжков