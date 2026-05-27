Магнитогорского бизнесмена оштрафовали за продажу футболок с Чебурашкой

Правобережный районный суд Магнитогорска удовлетворил требования ООО «Союзмультфильм» к местному предпринимателю. С бизнесмена взыскали 100 тыс. руб. за использование персонажа «Чебурашка» на футболках, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что продавец реализовывал в торговой точке контрафактный товар — футболки с изображением Чебурашки, принадлежащего «Союзмультфильму». Это подтверждено закупкой в декабре 2025 года и чеком на одежду. Права на использование персонажа не передавались предпринимателю.

При вынесении решения суд учитывал, что наличие контрафактного товара в магазинах лишает «Союзмультфильм» прибыли, так как он продается по низким ценам. К тому же, распространение подобной продукции наносит урон репутации компании. Потенциальные партнеры не заключают с организацией договоры на реализацию качественного и лицензионного товара. Граждане же думают, что приобретают именно его. Исходя из этого, суд удовлетворил требования истца. С бизнесмена взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак и на персонажа «Чебурашка» в общей сумме 100 тыс. руб. Также ответчик должен оплатить судебные издержки. Решение не вступило в законную силу.

Виталина Ярховска