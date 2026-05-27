Жителя Петербурга задержали за оправдание терактов в соцсетях
Сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность 48-летнего местного жителя. Мужчина публично оправдывал экстремизм и терроризм в интернете, сообщили в ведомстве.
Оперативники установили, что подозреваемый участвовал в группах антироссийской направленности и оставлял комментарии с оправданием терактов на территории РФ. Также он призывал к насилию по национальному признаку.
В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела: о публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности.
Фигурант заключен под стражу. Следователи выясняют обстоятельства и ищут возможных соучастников.