Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2025 года

Место по итогам 2025 года Аудиторская организация Аудиторская организация Выручка за 2025 год (тыс. рублей)* Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)** Число сотрудников за 2025 год (в среднем за год, форма №2-аудит) 1 «Кэпт» Москва 8 404 427 -8,9 63,4*** 2 764 2 «Б1 - Аудит» Москва 7 305 112 11,6 99,5*** 2 060 3 «Технологии Доверия – Аудит» Москва 4 636 166 -2,2 92,5*** **** 4 ДРТ Москва 4 583 583 -16,4 73,9*** **** 5 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) Москва 2 174 115 16,1 84,3 589 6 Юникон Москва 2 041 970 2,5 86,1 797 7 «ФинЭкспертиза» Москва 954 691 12,4 93,8 457 8 «Пачоли» Москва 641 369 27,2 82,5 130 9 «Русаудит» Москва 605 996 5 57,2 212 10 «Мариллион Аудит» Москва 486 472 9,9 97 149 11 «Бетерра» Москва 406 773 6,5 44,2*** 176 12 РУКОН ГФ (Группа Финансы) Москва 403 136 -10,5 98,4 236 13 «Интерком-Аудит» Москва 352 939 44,6 98 208 14 «Консалтингаудит «Уральский союз» Москва 340 084 284,7 87,8 21 15 «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» Москва 321 779 -22,8 69,7 133 16 РУКОН АФК (АФК-Аудит) Санкт-Петербург 279 223 6,5 50,2 290 17 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 211 423 -7,2 61,8 47 18 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 209 015 -6,5 83,7 78 19 «Аудит-НТ» Санкт-Петербург 204 199 1,1 53,9 93 20 «АКК «Аудэкс» Казань 197 934 37,9 100 76 21 «КСК АУДИТ» Москва 183 018 63,5 100 115 22 «АФ «МАРИЛЛИОН» Москва 180 622 2,9 97 58 23 «Мэйнстей» Москва 151 927 14,7 86,7 70 24 «Международный консультативно-правовой центр» Москва 135 933 20,5 94,7 104 25 «АКГ Бетроен» Москва 130 044 -4,6 25 40 26 «АГ «Капитал» Екатеринбург 125 179 -9 44,4 65 27 «Аудиторская группа «2К» Москва 112 333 7,2 47,3 58 28 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 112 064 -12,2 87,6 59 29 «АК «АЖИО» Москва 109 627 -5,6 39,9 37 30 «НЭО Аудит» Москва 103 586 25,4 19,4 26 31 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 93 393 2 93 43 32 «Универс-Аудит» Москва 89 358 22,5 92,6 42 33 «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» Санкт-Петербург 89 208 13,5 95,9 41 34 ИНТЭК-Аудит (РУКОН ИНТЭК) Москва 87 632 81,2 98,3 20 35 «АКФ «МИАН» Москва 84 752 9,1 78,1 52 36 «Аналитика» Москва 81 732 9,1 98,3 25 37 «АК «Бизнес Навигатор» Москва 79 650 61,2 96,9 32 38 «Аудит Комплекс» Москва 78 216 16,7 100 38 39 «АФ «АВУАР» Челябинск 77 112 -12,8 100*** 48 40 «Скоуп» Москва 76 131 13,2 93,6 13 41 «ИнформАудит» Санкт-Петербург 75 248 31 61,7 21 42 «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЁРОВ» Москва 74 378 45,6 94,4 19 43 «Екатеринбургский Аудит-Центр» Екатеринбург 73 405 49 100 39 44 «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» Екатеринбург 68 011 30,2 99 28 45 «Балтийский аудит» Санкт-Петербург 67 597 98,4 98,8 31 46 «ЮКОН» Москва 66 807 40,5 24,7 18 47 «РБ» Москва 65 171 25,1 93 22 48 «Аудит-Эскорт» Москва 63 065 3,3 99,6 22 49 «Аудиторская служба «СТЕК» Москва 62 938 23,9 92,6 28 50 «Что делать Аудит» Санкт-Петербург 59 364 14,9 94,6 30 51 «ПромСтройАудит Консалт» Санкт-Петербург 59 021 25 96,9 35 52 «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» Санкт-Петербург 57 550 -2,6 73,6 26 53 «Агентство «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 56 955 45,6 94,9 15 54 «ЭРКОН» Ростов-на-Дону 52 138 -37,2 95,5 35 55 «ЮСТИКОМ» Москва 50 285 -18,2 42,6 18 56 «Аллент-Аудит» Москва 49 905 -5,3 83 11 57 «ДОНАУДИТ» Москва 49 730 63,8 98,8 40 58 «Аудиторы Северной Столицы» Санкт-Петербург 49 160 40,2 99,1 33 59 «РНК Аудит» Москва 47 992 47,2 97,7 76 60 «АК «Развитие» Москва 46 400 115,7 66,5 27 61 «АКФ «ПромСтройФинанс» Королёв (МО) 46 238 17,9 100 13 62 «Технологии Инвестиции Строительство» Санкт-Петербург 46 143 25,4 29,3 28 63 «АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 45 142 11,1 76,9 34 64 CBS group Москва 44 824 1,3 72,5 15 65 «Финансовый и налоговый аудит» Москва 44 056 20,3 94,1 23 66 «Аудиторские услуги» Москва 43 238 64,4 79,9 23 67 «АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 42 628 25,2 99,2 10 68 «Др. Фойгт и партнёры» Москва 40 012 -4,4 73,7 10 69 «АК «Эталон» Чебоксары 39 326 7,9 100 32 70 «АБФ «ЛИТ-АУДИТ» Москва 35 573 86,2 86,9 9 71 «ЮРКОМ» Москва 35 334 -7,7 31,7 14 72 «НВК» Санкт-Петербург 34 654 4,1 45,4 23 73 «АудитОнлайн» Москва 34 554 3,7 80,9 4 74 «РОСКОНСАЛТИНГ» Москва 34 267 3,3 90,2 33 75 «ФБК Поволжье» Казань 32 606 2 92,1 24 76 «Аудиторская фирма «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 30 013 12 99,1 14 77 «ЮФА Консалтинг» Сургут 27 151 16 91,1 16 78 «АФ «АСБ» Санкт-Петербург 26 744 28,1 50,2 21 79 «АФ «ВнешЭкономАудит» Челябинск 25 885 21,3 99,2 16 80 «Градиент-Альфа-АУДИТ» Москва 25 267 5,4 63,3 11 81 «АКК «Бизнес-информ» Киров 22 687 8,9 79,6 10 82 «Авантаж Аудит» Москва 21 004 17,8 90 28 83 «Аудит Плаза» Москва 19 891 42,9 100 10 84 «Метаудит» Екатеринбург 18 917 16,1 100 13 85 «АФ «Фабер Лекс» Краснодар 18 894 -24,2 67,2 19 86 «Средне-Волжское экспертное бюро» (СВЭБ) Казань 17 942 7,3 95,8 14 87 «АГ «Ваш СоветникЪ» Краснодар 17 322 68,9 100 13 88 «СВЕТ-АУДИТ» Москва 14 685 -0,8 76,1 6 89 «АудитОптим» Москва 14 494 - 94,8 11 90 «Поволжская аудиторская компания» Саратов 13 354 2,1 90,4 20 91 «ГроссАудит» Москва 11 872 -3,9 69,7 14 92 «Центр консалтинга и аудита «Стратегические Решения» Москва 11 332 3,4 91,4 6 93 «ЮКИС-АУДИТ» Москва 11 060 0 100 4 94 «Финансовые технологии - Аудит» Екатеринбург 11 042 33 100 3 Открыть в новом окне

*Суммарная выручка организации по форме №2-аудит.

**В соответствии с методикой рэнкинга выручка от аудита это сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит.

***В соответствии с методикой рэнкинга приводится доля выручки от аудита, включающая, в том числе, доход от обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную / ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.

****Информация участником рэнкинга не разглашается.

Источник: RAEX по данным участников рэнкинга. Методика и другие материалы рэнкинга доступны на сайте www.raex-rr.com.