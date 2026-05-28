Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2025 года

|
|Место по итогам 2025 года
|Аудиторская организация
|Аудиторская организация
|Выручка за 2025 год (тыс. рублей)*
|Темпы роста выручки за год (%)
|Доля выручки от аудита (%)**
|Число сотрудников за 2025 год (в среднем за год, форма №2-аудит)
|1
|«Кэпт»
|Москва
|8 404 427
|-8,9
|63,4***
|2 764
|2
|«Б1 - Аудит»
|Москва
|7 305 112
|11,6
|99,5***
|2 060
|3
|«Технологии Доверия – Аудит»
|Москва
|4 636 166
|-2,2
|92,5***
|****
|4
|ДРТ
|Москва
|4 583 583
|-16,4
|73,9***
|****
|5
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК)
|Москва
|2 174 115
|16,1
|84,3
|589
|6
|Юникон
|Москва
|2 041 970
|2,5
|86,1
|797
|7
|«ФинЭкспертиза»
|Москва
|954 691
|12,4
|93,8
|457
|8
|«Пачоли»
|Москва
|641 369
|27,2
|82,5
|130
|9
|«Русаудит»
|Москва
|605 996
|5
|57,2
|212
|10
|«Мариллион Аудит»
|Москва
|486 472
|9,9
|97
|149
|11
|«Бетерра»
|Москва
|406 773
|6,5
|44,2***
|176
|12
|РУКОН ГФ (Группа Финансы)
|Москва
|403 136
|-10,5
|98,4
|236
|13
|«Интерком-Аудит»
|Москва
|352 939
|44,6
|98
|208
|14
|«Консалтингаудит «Уральский союз»
|Москва
|340 084
|284,7
|87,8
|21
|15
|«Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА»
|Москва
|321 779
|-22,8
|69,7
|133
|16
|РУКОН АФК (АФК-Аудит)
|Санкт-Петербург
|279 223
|6,5
|50,2
|290
|17
|«АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
|Москва
|211 423
|-7,2
|61,8
|47
|18
|«ПРАВОВЕСТ Аудит»
|Москва
|209 015
|-6,5
|83,7
|78
|19
|«Аудит-НТ»
|Санкт-Петербург
|204 199
|1,1
|53,9
|93
|20
|«АКК «Аудэкс»
|Казань
|197 934
|37,9
|100
|76
|21
|«КСК АУДИТ»
|Москва
|183 018
|63,5
|100
|115
|22
|«АФ «МАРИЛЛИОН»
|Москва
|180 622
|2,9
|97
|58
|23
|«Мэйнстей»
|Москва
|151 927
|14,7
|86,7
|70
|24
|«Международный консультативно-правовой центр»
|Москва
|135 933
|20,5
|94,7
|104
|25
|«АКГ Бетроен»
|Москва
|130 044
|-4,6
|25
|40
|26
|«АГ «Капитал»
|Екатеринбург
|125 179
|-9
|44,4
|65
|27
|«Аудиторская группа «2К»
|Москва
|112 333
|7,2
|47,3
|58
|28
|«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
|Москва
|112 064
|-12,2
|87,6
|59
|29
|«АК «АЖИО»
|Москва
|109 627
|-5,6
|39,9
|37
|30
|«НЭО Аудит»
|Москва
|103 586
|25,4
|19,4
|26
|31
|«Аудит-Оптим-К»
|Кемерово
|93 393
|2
|93
|43
|32
|«Универс-Аудит»
|Москва
|89 358
|22,5
|92,6
|42
|33
|«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
|Санкт-Петербург
|89 208
|13,5
|95,9
|41
|34
|ИНТЭК-Аудит (РУКОН ИНТЭК)
|Москва
|87 632
|81,2
|98,3
|20
|35
|«АКФ «МИАН»
|Москва
|84 752
|9,1
|78,1
|52
|36
|«Аналитика»
|Москва
|81 732
|9,1
|98,3
|25
|37
|«АК «Бизнес Навигатор»
|Москва
|79 650
|61,2
|96,9
|32
|38
|«Аудит Комплекс»
|Москва
|78 216
|16,7
|100
|38
|39
|«АФ «АВУАР»
|Челябинск
|77 112
|-12,8
|100***
|48
|40
|«Скоуп»
|Москва
|76 131
|13,2
|93,6
|13
|41
|«ИнформАудит»
|Санкт-Петербург
|75 248
|31
|61,7
|21
|42
|«СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЁРОВ»
|Москва
|74 378
|45,6
|94,4
|19
|43
|«Екатеринбургский Аудит-Центр»
|Екатеринбург
|73 405
|49
|100
|39
|44
|«Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой»
|Екатеринбург
|68 011
|30,2
|99
|28
|45
|«Балтийский аудит»
|Санкт-Петербург
|67 597
|98,4
|98,8
|31
|46
|«ЮКОН»
|Москва
|66 807
|40,5
|24,7
|18
|47
|«РБ»
|Москва
|65 171
|25,1
|93
|22
|48
|«Аудит-Эскорт»
|Москва
|63 065
|3,3
|99,6
|22
|49
|«Аудиторская служба «СТЕК»
|Москва
|62 938
|23,9
|92,6
|28
|50
|«Что делать Аудит»
|Санкт-Петербург
|59 364
|14,9
|94,6
|30
|51
|«ПромСтройАудит Консалт»
|Санкт-Петербург
|59 021
|25
|96,9
|35
|52
|«Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»
|Санкт-Петербург
|57 550
|-2,6
|73,6
|26
|53
|«Агентство «Налоги и финансовое право»
|Екатеринбург
|56 955
|45,6
|94,9
|15
|54
|«ЭРКОН»
|Ростов-на-Дону
|52 138
|-37,2
|95,5
|35
|55
|«ЮСТИКОМ»
|Москва
|50 285
|-18,2
|42,6
|18
|56
|«Аллент-Аудит»
|Москва
|49 905
|-5,3
|83
|11
|57
|«ДОНАУДИТ»
|Москва
|49 730
|63,8
|98,8
|40
|58
|«Аудиторы Северной Столицы»
|Санкт-Петербург
|49 160
|40,2
|99,1
|33
|59
|«РНК Аудит»
|Москва
|47 992
|47,2
|97,7
|76
|60
|«АК «Развитие»
|Москва
|46 400
|115,7
|66,5
|27
|61
|«АКФ «ПромСтройФинанс»
|Королёв (МО)
|46 238
|17,9
|100
|13
|62
|«Технологии Инвестиции Строительство»
|Санкт-Петербург
|46 143
|25,4
|29,3
|28
|63
|«АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»
|Москва
|45 142
|11,1
|76,9
|34
|64
|CBS group
|Москва
|44 824
|1,3
|72,5
|15
|65
|«Финансовый и налоговый аудит»
|Москва
|44 056
|20,3
|94,1
|23
|66
|«Аудиторские услуги»
|Москва
|43 238
|64,4
|79,9
|23
|67
|«АКГ «Бизнесэкспертиза»
|Москва
|42 628
|25,2
|99,2
|10
|68
|«Др. Фойгт и партнёры»
|Москва
|40 012
|-4,4
|73,7
|10
|69
|«АК «Эталон»
|Чебоксары
|39 326
|7,9
|100
|32
|70
|«АБФ «ЛИТ-АУДИТ»
|Москва
|35 573
|86,2
|86,9
|9
|71
|«ЮРКОМ»
|Москва
|35 334
|-7,7
|31,7
|14
|72
|«НВК»
|Санкт-Петербург
|34 654
|4,1
|45,4
|23
|73
|«АудитОнлайн»
|Москва
|34 554
|3,7
|80,9
|4
|74
|«РОСКОНСАЛТИНГ»
|Москва
|34 267
|3,3
|90,2
|33
|75
|«ФБК Поволжье»
|Казань
|32 606
|2
|92,1
|24
|76
|«Аудиторская фирма «Аудит-Вела»
|Ростов-на-Дону
|30 013
|12
|99,1
|14
|77
|«ЮФА Консалтинг»
|Сургут
|27 151
|16
|91,1
|16
|78
|«АФ «АСБ»
|Санкт-Петербург
|26 744
|28,1
|50,2
|21
|79
|«АФ «ВнешЭкономАудит»
|Челябинск
|25 885
|21,3
|99,2
|16
|80
|«Градиент-Альфа-АУДИТ»
|Москва
|25 267
|5,4
|63,3
|11
|81
|«АКК «Бизнес-информ»
|Киров
|22 687
|8,9
|79,6
|10
|82
|«Авантаж Аудит»
|Москва
|21 004
|17,8
|90
|28
|83
|«Аудит Плаза»
|Москва
|19 891
|42,9
|100
|10
|84
|«Метаудит»
|Екатеринбург
|18 917
|16,1
|100
|13
|85
|«АФ «Фабер Лекс»
|Краснодар
|18 894
|-24,2
|67,2
|19
|86
|«Средне-Волжское экспертное бюро» (СВЭБ)
|Казань
|17 942
|7,3
|95,8
|14
|87
|«АГ «Ваш СоветникЪ»
|Краснодар
|17 322
|68,9
|100
|13
|88
|«СВЕТ-АУДИТ»
|Москва
|14 685
|-0,8
|76,1
|6
|89
|«АудитОптим»
|Москва
|14 494
|-
|94,8
|11
|90
|«Поволжская аудиторская компания»
|Саратов
|13 354
|2,1
|90,4
|20
|91
|«ГроссАудит»
|Москва
|11 872
|-3,9
|69,7
|14
|92
|«Центр консалтинга и аудита «Стратегические Решения»
|Москва
|11 332
|3,4
|91,4
|6
|93
|«ЮКИС-АУДИТ»
|Москва
|11 060
|0
|100
|4
|94
|«Финансовые технологии - Аудит»
|Екатеринбург
|11 042
|33
|100
|3