В Ростовской области летом отдохнут 5,6 тысяч детей из Донбасса и Новороссии

Более 5,6 тыс. детей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей отдохнут в Ростовской области летом 2026 года, также летний отдых в регионе организовали для 100 детей из Курской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования региона Екатерину Саковникову.

Всего за летний отдых запланирован приезд в Ростовскую область 9 тыс. детей из 14 регионов Российской Федерации.

На 2026 год в бюджете Ростовской области заложено свыше 1,37 млрд руб. на организацию детского отдыха. Эти средства будут направлены на приобретение путевок для детей, предоставление компенсаций родителям и различным организациям, а также на обеспечение питания в лагерях дневного пребывания.

Замминистра отметила, что в рамках оздоровительной кампании планируется задействовать около 16 тыс. специалистов: вожатых, воспитателей и педагогов-психологов, которые будут работать с детьми.

