Эксперт: в Анапе летом ожидается 3 млн туристов

В предстоящем летнем сезоне в Анапе ожидается не менее 3 млн туристов против 1,5 млн годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) России Алексан Мкртчян. По оценкам эксперта, это связано со снятием запрета на купание с 1 июня 2026 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным администрации Краснодарского края, уровень бронирования в отелях, гостиницах и здравницах курорта на лето 2026 года составляет почти 40%, что на 10% больше год к году. При этом цены на отдых в Анапе за год выросли в среднем на 20%.

Неделя на двоих в отелях по системе «все включено» в бюджетном сегменте может обойтись от 60 тыс. руб., в среднем сегменте — от 100 тыс. руб., в премиальном — от 200 тыс. руб.

В 2025 году Анапа потеряла около 1,5 млн туристов, все они предпочли провести летний отдых в Сочи. В этом году они могут вернуться обратно, считает вице-президент АТА.

«Анапа держит цены примерно на 25% ниже, чем Сочи за одинаковую звездность. Приведу живой пример: "четыре звезды" в Анапе в сутки за номер стоит около 17 тыс. руб. В Сочи подобный отель по системе "все включено" стоит где-то 23-24 тыс. руб. Разница на семью за десять дней прибывания составляет 70 тыс. руб. Для российской семьи это большие деньги, поэтому люди выбирают Анапу, а не Сочи»,— поделился расчетами Алексан Мкртчян.

По информации господина Мкртчяна, по итогам года турпоток в Анапу может достичь 3 млн человек, что на 50% больше, чем годом ранее, но на 40% меньше, чем в 2024 году.

Наталья Белоштейн