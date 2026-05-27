В центре Ставрополя по требованию прокуратуры снесут кафе

По требованию прокуратуры в Ставрополе на пр-те Октябрьской Революции снесут построенное без разрешения кафе. Строение было легализовано решением третейского суда. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

«Прокуратура вступила в арбитражный процесс, в котором муниципалитет требовал признать постройку самовольной и ее снести. Решением Арбитражного суда Ставропольского края в удовлетворении заявленных требований отказано», — отметили в ведомстве.

Представители надзорного органа обжаловали это решение в вышестоящем суде, представив доказательства нахождения здания в пределах защитных зон ряда объектов культурного наследия регионального значения.

Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом доводы надзорного ведомства признаны обоснованными, принято решение о признании спорного объекта самовольной постройкой и ее сносе.

Наталья Белоштейн

