В центре Ставрополя по требованию прокуратуры снесут кафе

По требованию прокуратуры в Ставрополе на пр-те Октябрьской Революции снесут построенное без разрешения кафе. Строение было легализовано решением третейского суда. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

«Прокуратура вступила в арбитражный процесс, в котором муниципалитет требовал признать постройку самовольной и ее снести. Решением Арбитражного суда Ставропольского края в удовлетворении заявленных требований отказано», — отметили в ведомстве.

Представители надзорного органа обжаловали это решение в вышестоящем суде, представив доказательства нахождения здания в пределах защитных зон ряда объектов культурного наследия регионального значения.

Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом доводы надзорного ведомства признаны обоснованными, принято решение о признании спорного объекта самовольной постройкой и ее сносе.

Наталья Белоштейн