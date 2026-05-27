Жителям Кубани в апреле выдали 159,95 тысячи кредитов на 40,61 млрд рублей

По данным Объединенного кредитного бюро, в апреле 2026 года российские банки выдали 3,83 млн розничных кредитов, что на 1% превышает показатель марта. В годовом выражении рост составил 40% — в апреле прошлого года было оформлено 2,74 млн займов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий объем розничного кредитования за месяц увеличился на 3%, до 1,12 трлн руб., против 1,08 трлн руб. месяцем ранее. По сравнению с апрелем 2025 года показатель вырос на 41%.

Наибольшую долю в структуре выдач по-прежнему занимают кредиты наличными, хотя их удельный вес сократился с 37,6 до 37,3%. Доля ипотечных кредитов, напротив, увеличилась с 31,3 до 32,4%, а сегмент кредитных карт вырос с 14 до 14,7%. Одновременно снизились показатели автокредитования — с 15,8 до 14,5%, а также POS-кредитов — с 1,3 до 1,1%.

За январь—апрель 2026 года россияне оформили 13,59 млн кредитов на общую сумму 3,93 трлн руб. Это на 23% больше по количеству и на 44% — по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятерку регионов — лидеров по объему кредитования в апреле вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан. На Кубани за месяц банки выдали почти 160 тыс. кредитов на сумму 40,61 млрд руб., что на 3% меньше мартовского показателя по объему.

Самая высокая кредитная активность с начала года зафиксирована в Ненецком автономном округе, где на каждые 100 жителей пришлось 15 новых кредитов. Наименьшие показатели отмечены в регионах Северного Кавказа — Республике Дагестан, Чеченской Республике и Республике Ингушетия.

Вячеслав Рыжков