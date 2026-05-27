Погоня со стрельбой произошла в Тихвине из-за 16-летнего подростка

В Тихвине Ленобласти полицейские устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать 16-летнего подростка на Mitsubishi Lancer. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Парень игнорировал требования, мчался по городу и создавал угрозу для людей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Парень игнорировал требования, мчался по городу и создавал угрозу для людей

Инцидент произошел в ночь на 26 мая у гаражного кооператива. Полицейские попытались остановить Mitsubishi Lancer, однако подросток нажал на газ и попытался скрыться. Правоохранители начали погоню.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, парень игнорировал требования, мчался по городу и создавал угрозу для людей. Инспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего начали стрелять по колесам.

Остановить автомобиль удалось в деревне Сарка (расстояние между поселениями 11,2 км). Водитель выскочил из машины и попытался бежать, но был задержан. За рулем оказался первокурсник одного из техникумов Волхова.

Подростка доставили в отдел, после проверки передали матери. На него составили три административных протокола: за отказ остановиться, управление без прав и отсутствие страховки. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

Карина Дроздецкая