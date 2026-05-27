За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 45 раз, подтверждена гибель человека

За минувшие сутки ВСУ нанесли 45 ударов по Белгородской области. В результате никто не пострадал, однако была подтверждена гибель мирного жителя в Белгородском округе 25 мая. Также в больницы обратились три человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, за помощью к медикам обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму от детонации дрона в Грайвороне 24 мая. Ее отпустили на амбулаторное лечение. Также в больницу поступили два фельдшера бригады скорой помощи, которые пострадали от удара FPV-дрона по машине на участке автодороги Борисовка — Головчино Борисовского округа 19 мая. Их госпитализировали.

Как уточнил господин Шуваев, атакам подверглись семь округов: Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский и Шебекинский. ВСУ произвели один артиллерийский обстрел. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 17 беспилотников.

Сутками ранее ВСУ нанесли по Белгородской области 62 удара. В результате пострадал один человек: женщина получила ранения при детонации беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. Госпитализация ей не потребовалась.

Алина Морозова