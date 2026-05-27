Курганский ЖК «Снегири» затопило сточными водами из-за засора коллектора

В жилом комплексе «Снегири» на улице 5-го микрорайона Заозерного в Кургане стоки вышли на поверхность. Причиной стал засор коллектора у дома №16, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

На данный момент специалисты не смогли устранить засор с помощью каналопромывочной машины. Принято решение скорректировать работу временной насосной станции в границах 3-го и 5-го микрорайонов. Это позволит восстановить штатное водоотведение в ЖК до ликвидации аварии. Подобным образом стоки из жилого комплекса будут отводить, пока бригады заняты на других объектах.

Виталина Ярховска