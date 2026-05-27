В Дагестане материальную помощь получили 32 тысячи пострадавших от паводка

Более 32 тыс. пострадавших от паводка жителей Дагестана получили материальную помощь. За последнюю неделю выплаты произведены 6,4 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по республике в своем MAX-канале.

В ведомстве добавили, что в республике восстановлены все системы жизнеобеспечения населения.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», стихия обрушилась на Дагестан в конце марта 2026 года из-за аномальных ливней — самых сильных за 107 лет. Рекордные осадки спровоцировали подтопления в Махачкале, Дербенте, Дагестанских Огнях и приморских районах. Подтопленными оказались 9,8 тыс. жилых домов, около 8 тыс. домов получили повреждения. Жертвами паводка стали шесть человек, пострадали более 6,2 тыс. жителей.

Наталья Белоштейн