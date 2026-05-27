Авиабилеты в Петербург на ПМЭФ подешевели до 28%

В преддверии ПМЭФ произошло снижение средних цен на авиаперелеты в Северную столицу. Наиболее ощутимо подешевели билеты из Сочи, Екатеринбурга и Казани. При этом повышенный спрос на поездки из Новосибирска и Мурманска привел к росту числа бронирований и, в последнем случае, к увеличению среднего чека, сообщает ТАСС.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно аналитике, средняя стоимость авиаперелетов в Санкт-Петербург на период форума сейчас варьируется от 6,2 до 14,6 тыс. рублей, что в среднем на 2,7% ниже прошлогоднего уровня. Значительнее всего подешевели авиабилеты из Сочи (минус 36%), Екатеринбурга (минус 26%) и Казани (минус 22%). Исключением стал Мурманск, где средний чек подскочил на 35%, до 10,8 тыс. рублей, на фоне возросшего интереса.

Кирилл Конторщиков