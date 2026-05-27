Как «Пинта» превратила локальную пивоварню в федеральный бренд

Пивоваренный завод «Пинта» стал победителем бизнес-премии «Твердые знаки» от «Ъ-Удмуртия» в номинации «Бизнесу добавили масштаба». Награду компания получила за стремительное развитие производства и запуск новых направлений, которые уже сегодня меняют рынок напитков в Удмуртии.

За последние несколько лет «Пинта» прошла путь от регионального производителя до одного из лидеров отрасли республики. Сегодня продукция завода представлена в 22 регионах России, а производственные мощности предприятия выросли до 1,2 млн л в месяц.

Однако одним из главных шагов в развитии компании стал запуск линейки натуральных лимонадов без добавления сахара и с витаминами. Сейчас «Пинта» — единственный производитель в Удмуртии, выпускающий лимонады такого формата.

Новая линейка создавалась как ответ на меняющийся запрос потребителей. Все больше людей выбирают продукты с понятным составом, натуральными ингредиентами и заботой о здоровье. Именно поэтому в основе лимонадов — натуральные соки, отсутствие сахара и современный подход к производству напитков.

В компании отмечают: запуск безалкогольного направления — это не отказ от традиций, а логичное продолжение развития бренда. «Мы хотим, чтобы качественный продукт был частью повседневной жизни людей. Сегодня потребитель выбирает не просто вкус, а отношение бренда к качеству, здоровью и честности состава»,— отмечает директор пивоваренного завода «Пинта» Анастасия Мазикова.

Помимо запуска новых продуктов, завод активно расширяет производство, создает рабочие места и увеличивает вклад в экономику региона. Только ежемесячные налоговые отчисления предприятия составляют около 20 млн руб.

Сегодня «Пинта» — это не только про производство напитков. Это про современный локальный бренд, который развивается в Удмуртии и уверенно выходит далеко за ее пределы.

