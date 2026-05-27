Петербург встретил День города холодом и дождями

В Санкт-Петербурге 27 мая, в день 323-летия города, установилась холодная и облачная погода. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, днем воздух прогреется лишь до +10…+12 градусов, пройдут кратковременные дожди. Похолодание сохранится и 28 мая — до +7…+9 градусов. Улучшение погоды ожидается только к выходным.

Улучшение погоды ожидается только к выходным

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Утром температура составила +8,1 градуса, ветер северо-западный, северный, умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится. Долгота дня достигла почти 18 часов. В четверг, 28 мая, будет еще холоднее — +7…+9 градусов с кратковременными дождями. В пятницу, 29 мая, похолодание начнет отступать — температура поднимется до +11…+13 градусов, однако осадки сохранятся.

Кирилл Конторщиков