Ремонт новгородского аэродрома Кречевицы планируют ускорить
В Росавиации прошло совещание по капитальному ремонту аэродрома Кречевицы. Участники договорились максимально ускорить работы. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Контракт на строительно-монтажные работы планируют заключить до конца 2026 года
Фото: Telegram-канал губернатора Новгородской области Александра Дронова
По словам главы региона, в настоящее время идет корректировка проектной документации и подготовка к госэкспертизе. На встрече отдельно обсуждали технические решения и сроки.
Контракт на строительно-монтажные работы планируют заключить до конца 2026 года. В Росавиации назвали проект важным для федерального центра.
После завершения ремонта на аэродроме планируется запустить рейсы в Москву, Казань, Сочи и Минеральные Воды.
Аэродром «Кречевицы» — бывший военный аэродром совместного базирования в Великом Новгороде, который сейчас реконструируется для запуска полноценных гражданских пассажирских рейсов. Объект расположен на одноименной окраине города (микрорайон Кречевицы). В настоящее время он не принимает регулярные коммерческие самолеты.