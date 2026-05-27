Ремонт новгородского аэродрома Кречевицы планируют ускорить

В Росавиации прошло совещание по капитальному ремонту аэродрома Кречевицы. Участники договорились максимально ускорить работы. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Контракт на строительно-монтажные работы планируют заключить до конца 2026 года

Фото: Telegram-канал губернатора Новгородской области Александра Дронова

По словам главы региона, в настоящее время идет корректировка проектной документации и подготовка к госэкспертизе. На встрече отдельно обсуждали технические решения и сроки.

Контракт на строительно-монтажные работы планируют заключить до конца 2026 года. В Росавиации назвали проект важным для федерального центра.

После завершения ремонта на аэродроме планируется запустить рейсы в Москву, Казань, Сочи и Минеральные Воды.

Аэродром «Кречевицы» — бывший военный аэродром совместного базирования в Великом Новгороде, который сейчас реконструируется для запуска полноценных гражданских пассажирских рейсов. Объект расположен на одноименной окраине города (микрорайон Кречевицы). В настоящее время он не принимает регулярные коммерческие самолеты.

Карина Дроздецкая