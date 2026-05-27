Ижевчане назвали низкую зарплату основной причиной для поиска новой работы

Почти половина (45%) опрошенных жителей Ижевска назвали недовольство уровнем дохода основной причиной для поиска новой работы. Это следует из майского опроса от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На втором месте — карьерный застой: о нем сообщили 13% респондентов. Еще 11% думают не просто о смене работодателя, а о переходе в другую сферу деятельности.

За пределами тройки лидеров — страх сокращений (8%), недовольство руководством и плохие условия труда (по 6%). Удаленность офиса от дома беспокоит 4% соискателей, неудобный график — 3%. Перейти на удаленный формат хотят 2% участников опроса, а слишком высокая нагрузка стала решающим аргументом для 1%.

Мужчины чаще женщин указывали на отсутствие карьерного роста и недовольство начальством. Представители слабого пола — на желание сменить сферу, неудобное расположение работы, плохие условия труда и опасения по поводу возможных сокращений.