Вице-премьер Удмуртии: минцифры разработает дорожную карту по внедрению ИИ

Минцифры Удмуртии разработает дорожную карту по внедрению и использованию искусственного интеллекта (ИИ) в республике. Об этом в Telegram сообщил зампредседателя правительства региона Тимур Меджитов.

«Наша задача — сделать внедрение ИИ системным и масштабным, охватив все ключевые сферы жизни республики <...> От коллег из ведомств уже поступило девять предложений — проработаем каждое»,— сказал он.

Для этого в Удмуртии провели первое заседание комиссии по внедрению и развитию технологий ИИ. По словам господина Меджитова, на нем представители исполнительных органов власти и IT-компании презентовали практические кейсы использования новых технологий.