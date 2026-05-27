Лимит кредитных карт в Челябинской области упал на 6,5% за год

Средний лимит выданных кредитных карт в Челябинской области в апреле 2026 года составил 92,7 тыс. руб. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране лимит «кредиток» в прошлом месяце был на уровне 103,2 тыс. руб. За год показатель упал на 8,5%. Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по таким картам продемонстрировали Ленинградская область (-14,8%), Приморский край (-14,2%), а также Самарская (-11%), Белгородская (-10,9%) и Кемеровская (-10,6%) области.

Виталина Ярховска