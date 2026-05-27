Обломки БПЛА упали на территории морского терминала в Туапсинском районе

В Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотников упали на территории морского терминала. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После падения фрагментов БПЛА на объекте произошло возгорание, которое, как сообщили власти, было оперативно ликвидировано. В тушении пожара участвовали более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России.

Также, по сообщениям оперштаба, обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах в Туапсинском районе. Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 27 мая силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над рядом российских регионов, включая Краснодарский край и Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Массированной атаке подвергся также Севастополь. Власти сообщали о работе систем ПВО и мобильных огневых групп по воздушным целям. По данным губернатора Михаила Развожаева, в городе были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков