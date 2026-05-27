Летняя оздоровительная кампания на Дону охватит 439 тысяч детей

В летнюю оздоровительную кампанию-2026 различными видами отдыха планируют охватить более 439 тыс. детей из Ростовской области. Кроме местных лагерей, школьников примут лагеря Краснодарского и Ставропольского краев. Кампания начнется 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В ведомстве отметили, что отдельное внимание уделят детям из семей льготных категорий: малообеспеченных, находящихся в социально опасном положении, детям под опекой и детям участников СВО. Более 17 тысяч таких ребят отдохнут в лагерях и здравницах юга России.

«По решению Юрия Слюсаря из областного бюджета выделили дополнительные средства на отдых 100 детей из Курской области — путевки уже приобретены, ребят ждут в июле», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, на территории региона будут работать 28 загородных стационарных лагерей, 837 лагерей с дневным пребыванием и один палаточный лагерь.

Наталья Белоштейн