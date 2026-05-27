В Ростове мать с 4-летним ребенком пострадали в ДТП с легковушкой
40-летняя пешеход с 4-летним ребенком переходили проезжую часть дороги по ул. Немировича-Данченко в Ростове-на-Дону в неустановленном для перехода месте и попали под колеса иномарки. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным ведомства, 21-летний водитель автомобилем Nissan Fuga допустил наезд на несовершеннолетнего 4-летнего пешехода, который вместе с 40-летней матерью переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте слева направо по ходу движения транспортных средств.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.