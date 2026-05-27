«Лахта Центр» подсветят к 323-летию Петербурга
В ночь на 28 мая небоскреб «Лахта Центр» получит праздничную подсветку в честь Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.
Световое шоу начнется в 22:00 27 мая и продлится до 4:00 28 мая.
«"Лахта Центр" поздравляет с наступающим Днем города - днем основания Санкт-Петербурга»,— поздравили горожан в пресс-службе центра.
Петербургу в 2026-м исполняется 323 года. Городские торжества запланированы на период с 23 по 31 мая.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Лариса Долина поздравит петербуржцев с Днем города. Концерт запланирован на 25 мая.