На всех маршрутах Дона могут внедрить систему нетто-контрактов с сентября

До 1 сентября 2026 года власти Ростовской области подведут итоги эксперимента по внедрению модели пассажироперевозок по системе нетто-контрактов, которая действует сейчас в сегменте маршрутов к СНТ. В будущем система может быть распространена на все маршруты региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По данным ведомства, существующая система перевозок по нерегулируемым тарифам оказалась неэффективной: из 35 садовых маршрутов функционировали лишь 13. В рамках эксперимента были запущены 18 новых линий. С апреля 2026 года автобусы выполнили более 5 тыс. рейсов и перевезли более 62 тыс. пассажиров.

Теперь расписание движения автобусов строго соблюдается, независимо от количества пассажиров, что обеспечивает жителям возможность уехать в любое удобное время, а перевозчик не зависит от коммерческой выгоды.

Есть и минус: новая схема обходится дороже, так как наполняемость транспорта в СНТ нестабильна и бюджет несет повышенные затраты. Тем не менее власти готовы продолжать эксперимент.

Наталья Белоштейн