Во время ракетного удара по Таганрогу пострадали два человека

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета. Есть пострадавшие. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

По уточненным данным пострадавшими оказались две местные жительницы, они доставлены в больницу. Одна - в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время отражения атаки произошло возгорание автомобилей. Пожар локализован. На месте работают службы экстренного реагирования.

Последствия на земле уточняются. Глава Таганрога добавила, что в ближайшее время комиссия приступит к обследованию полученных повреждений.

Ракетная опасность снята. Перекрытия дорог в городе нет. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Наталья Белоштейн