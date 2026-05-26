Главные новости за 26 мая: Кавказ

Средний чек на автозаправочных станциях Ставропольского края в период майских праздников составил 1,2 тыс. руб., увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». При этом число покупок на АЗС в регионе сократилось на 8%. Аналитики сравнили данные за период с 1 по 11 мая 2026 года с аналогичным периодом 2025 года с учетом сетевой и несетевой розницы, а также онлайн- и офлайн-продаж.

Общий объем кредитов, выданных компаниям Ставропольского края, на 1 апреля 2026 года достиг почти 589 млрд руб. Это на 45% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России. Основной вклад в рост корпоративного кредитования внесли крупные предприятия. Их кредитный портфель за год увеличился на 70% и превысил 420 млрд руб.

В Ставропольском крае в первом квартале 2026 года число ликвидаций заведений общепита увеличилось на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили аналитики проекта «Контур.Фокус». Согласно исследованию, за январь—март 2026 года в регионе зарегистрировали 241 новое юридическое лицо и ИП в сфере общепита против 190 годом ранее. Количество ликвидаций за тот же период выросло со 178 до 243.

Суд в Ставропольском крае удовлетворил заявление «Союзмультфильма» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав с местного предпринимателя. Поводом к иску стало то, что бизнесмен размещал на своих пищевых товарах изображения Чебурашки и Крокодила Гены. С предпринимателя суд взыскал 25 тыс. руб. в пользу «Союзмультфильма». Также бизнесмен оплатит судебные расходы киностудии и расходы по уплате госпошлины.

В Ставропольском крае в первом квартале 2026 года снизилось число посещений ресторанов и баров, при этом спрос на фастфуд продолжил расти. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». По данным исследования, число покупок в ресторанах и барах региона сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно средний чек в этом сегменте вырос на 10% и достиг 4031 руб. В сегменте быстрого питания, напротив, число покупок увеличилось на 3% год к году. Средний чек в точках фастфуда вырос на 7% — до 541 руб.

Средний возраст сотрудников частных охранных предприятий в Ставропольском крае превысил 60 лет. Об этом сообщил начальник управления центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ставропольскому краю Алексей Лашков.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве опубликовано объявление о продаже единого имущественного комплекса сельскохозяйственного предприятия «Конезавод» в городе Беслане, включающего спортивную и производственную инфраструктуру, а также права аренды на два земельных участка совокупной площадью почти 14,2 млн кв. м, с начальной ценой лота 177 млн руб.