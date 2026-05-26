Почти 500 метров канализации обвалилось в Невинномысске из-за стихии

Около 500 метров канализационного коллектора обрушились в Невинномысске на улице Железнодорожной из-за продолжительных ливней, сообщил глава города Михаил Миненков, добавив, что ремонтные работы уже стартовали.

В Невинномысске устраняют последствия коммунальной аварии, спровоцированной обильными осадками. На улице Железнодорожной под воздействием дождевой воды произошло обрушение грунта, за которым последовало разрушение канализационного коллектора.

По словам градоначальника Михаила Миненкова, усилия специалистов сосредоточены на замене аварийного отрезка протяженностью почти полкилометра. Сейчас бригады уже вскрыли почву на глубину трех метров, приступив к демонтажу поврежденных конструкций. «Опыт устранения подобных нештатных ситуаций в городе есть», — подчеркнул Миненков в своем обращении в соцсетях.

Территорию вокруг места провала планируется оградить, чтобы исключить доступ посторонних к опасному участку. При этом, как заверил мэр, вводить ограничения для автомобильного потока не потребуется. Коммунальщики также гарантируют, что подача воды и отвод стоков для местных жителей продолжатся в прежнем объеме — без перебоев.

Экономический аспект ЧП пока не раскрывается: точная сумма затрат на восстановление инфраструктуры станет известна после оценки ущерба. Ранее в регионе уже фиксировались случаи повреждения сетей из-за затяжных дождей, что делает нынешнюю аварию частью системной проблемы износа коммунального хозяйства в условиях климатических колебаний.

Станислав Маслаков