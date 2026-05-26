Жители Георгиевска пожаловались Александру Бастрыкину на треснувший дом

Коллективное обращение к председателю Следственного комитета России направили жильцы многоквартирного дома в Георгиевске, сообщив о том, что здание, введенное в эксплуатацию семь лет назад, пришло в аварийное состояние и представляет опасность, сообщили в Информационном центре СК России.

В Следственный комитет РФ поступила жалоба от обитателей многоэтажки, расположенной на улице Красных Партизан в Георгиевске. Граждане проинформировали главу ведомства Александра Бастрыкина о критическом состоянии постройки. Объект был сдан застройщиком в 2018 году, однако уже сейчас, по словам заявителей, проживание в нём сопряжено с риском.

В ходе разбирательства выяснилось, что строение находится в неудовлетворительном техническом состоянии. По свидетельству жильцов, на фасадной части, в подвальных помещениях (фундаменте) и внутри квартир обнаружились множественные трещины. Инженерные системы и коммуникации функционируют с перебоями, а из-за нарушения слоя гидроизоляции в комнатах наблюдается повышенная влажность.

Особую тревогу у граждан вызывает ситуация, сложившаяся в марте 2025 года. Тогда, на фоне сейсмических толчков, процесс разрушения конструкций ускорился. Установленные специалистами контрольные метки-маячки оказались повреждены, что, как подчеркивают жители, создает непосредственную угрозу их жизням.

Главная версия происходящего, которую выдвигают пострадавшие собственники, — отступление от строительных норм со стороны подрядчика на этапе возведения объекта. Ранее, в 2022 году, подрядная организация проводила в здании косметические работы в рамках гарантии, но, по мнению жильцов, это не решило фундаментальных проблем. Обращения в муниципальные и региональные инстанции, как утверждают заявители, не привели к улучшению ситуации.

В настоящий момент сотрудники регионального управления СКР по Ставропольскому краю проводят процессуальную проверку по факту изложенных в коллективном обращении обстоятельств. Александр Бастрыкин уже поручил руководителю краевого следственного органа предоставить ему развернутый доклад о промежуточных итогах расследования и перечне принятых мер реагирования.

Станислав Маслаков