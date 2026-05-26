Суд отправил в колонию бизнесменов, похитивших 20 млн рублей на спортплощадках

В Красногвардейском округе Ставрополья суд вынес приговор руководителю строительной компании и его заместителю, признанным виновными в многомиллионном мошенничестве при возведении спортивных площадок по госконтрактам.

Следствие и суд установили, что с 2017 по 2020 год генеральный директор коммерческой структуры вместе со своим юристом-заместителем систематически обманывали заказчиков при выполнении подрядов на строительство спортсооружений. Партнеры использовали стройматериалы, не соответствовавшие техническому заданию и требованиям к надежности. Фактически объекты возводились из более дешевого сырья, чем было предусмотрено контрактами.

Как сообщили в краевом управлении ФСБ, предприниматели оформляли для контролирующих органов фиктивные акты приемки. В этих документах значились заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и их реальной себестоимости. На основании подложных бумаг из бюджета на счета фирмы поступило свыше 20 млн руб. Денежными средствами, полученными незаконным путем, осужденные распорядились по личному усмотрению.

В ходе разбирательства районная прокуратура поддержала обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием должностного положения.

Суд назначил директору компании наказание в виде 5 лет лишения свободы, его заместителю — 3 года колонии общего режима. В правоохранительных органах отметили, что приговор пока не обжалован и не обрел законной силы. Тем не менее обвиняемые уже взяты под стражу в зале суда.

