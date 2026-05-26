Власти Ставрополья одобрили инвестпроекты на 10 млрд рублей

Региональные власти утвердили пакет из нескольких инвестиционных предложений, совокупный объем капиталовложений в которые превысил 10 миллиардов рублей, что обеспечит создание более шестисот новых позиций для трудоустройства, о чем проинформировал глава министерства экономического развития Ставропольского края Антон Доронин через свой канал в мессенджере Telegram.

В Георгиевском муниципалитете планируется возведение инновационного комплекса ветеринарно-образовательного профиля, а также запуск линии по фасовке питьевой воды и изготовлению безалкогольных напитков.

Ключевой точкой притяжения в административном центре региона станет туристско-развлекательное гастрономическое пространство, которое объединит торговые площади и заведения общественного питания. Окончание работ запланировано на 2030 год. Параллельно в краевой столице местное предприятие, специализирующееся на выпуске премиального оборудования для профессиональной, бытовой и промышленной сферы, нарастит свои производственные мощности.

В Невинномысске застройщик приступит к сооружению жилого квартала, включающего восемь домов с полноценной инфраструктурой и зонами благоустройства. Кроме того, увеличится производительность уже функционирующего проекта по выпечке хлебобулочных изделий ориентировочно для 130 тыс. посетителей ежегодно. Аналогичное решение принято в отношении предприятия, которое специализируется на выпуске химических средств для защиты аграрных культур.

В Шпаковском районе инвестор намерен организовать крематорий, оснащенный всей необходимой техникой.

В сфере туризма на Ставрополье до 2035 года намечена реализация около 65 инфраструктурных и коммерческих инициатив. Их совокупная стоимость превышает 120 млрд руб.

Станислав Маслаков