В свердловских школах тестируют ИИ-помощника для учителей

В образовательных учреждениях Свердловской области тестируется проект «Ассистент преподавателя» на базе искусственного интеллекта. Участие в нем принимают около 4 тыс. педагогов. Об этом в эфире ОТВ сообщила заместитель губернатора—министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Как пояснила министр, «Ассистент преподавателя» фиксирует ход урока и формирует подробную аналитику по его итогам. Система оценивает занятие по нескольким направлениям — от методических аспектов до интонации и эмоционального фона преподавателя. В результате учитель получает детальный разбор урока и рекомендации по улучшению практики.

«По сути у учителя появляется сторонний наблюдатель и методист. Учитель может отрефлексировать как наедине с искусственным интеллектом, так и с завучем, и быстро разобрать этот урок, и понять, что не так, и, соответственно, сделать какие-то для себя выводы и что-то улучшить в преподавании»,— сказала Татьяна Савинова.

По ее словам, апробация проекта продлится до конца 2026 года. «Затем подведем итоги, определимся по дальнейшей уже промышленной эксплуатации»,— добавила министр.

Ранее сообщалось, что осенью 2026 года «Яндекс» запустит новый единый модуль по физическому ИИ в 13 университетах России, в том числе в Уральском федеральном университете (УрФУ).

Полина Бабинцева