Полиция опровергла задержание замглавы по борьбе с коррупцией в Екатеринбурге

Информация о задержании замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подполковника Александра Кулева оказалась фейком. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Подполковник Кулев продолжает в штатном режиме исполнять свои служебные обязанности. Кто стоит за распространением недостоверной информации о деятельности екатеринбургской полиции, сыщики сейчас выясняют. Предпринимается комплекс оперативных мер, чтобы провокаторы, распускающие слухи о представителях системы МВД и вводящие общественность в заблуждение, понесли достойное их поступка наказание»,— заявил полковник Горелых.

В последние дни в Свердловской области произошли задержания других высокопоставленных полицейских. На прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Александра Блинова и начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нижнем Тагиле Артура Белых.

Кроме того, Свердловский областной суд оставил без изменения решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила об аресте начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Верхнесалдинский» Сергея Мельникова.

Полина Бабинцева