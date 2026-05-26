Полиция опровергла задержание замглавы по борьбе с коррупцией в Екатеринбурге
Информация о задержании замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подполковника Александра Кулева оказалась фейком. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Подполковник Кулев продолжает в штатном режиме исполнять свои служебные обязанности. Кто стоит за распространением недостоверной информации о деятельности екатеринбургской полиции, сыщики сейчас выясняют. Предпринимается комплекс оперативных мер, чтобы провокаторы, распускающие слухи о представителях системы МВД и вводящие общественность в заблуждение, понесли достойное их поступка наказание»,— заявил полковник Горелых.
В последние дни в Свердловской области произошли задержания других высокопоставленных полицейских. На прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Александра Блинова и начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нижнем Тагиле Артура Белых.
Кроме того, Свердловский областной суд оставил без изменения решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила об аресте начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Верхнесалдинский» Сергея Мельникова.