Многодетная мать из Ставрополья выиграла в конкурсе почтальонов 250 тысяч рублей

В Национальном центре «Россия» подвели итоги второго Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Главный приз в 250 тыс. руб. и звание лучшего земского почтальона страны завоевала Ольга Калмыкова, мать семерых детей из села Верхнерусское Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, сообщает пресс-служба АО «Почта России».

В финальных испытаниях свои регионы представляли работники почтовой отрасли от Калининградской области до Приморского края. Победительницей 2026 года и обладательницей премии в четверть миллиона рублей стала представительница Ставрополья Ольга Калмыкова, которая совмещает доставку корреспонденции с воспитанием семерых детей.

Параллельно с решением жюри проходило народное голосование на официальной странице «Почты России». В нем приняли участие около 83 тыс. человек.

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул особую значимость этой, на первый взгляд, будничной профессии. По его словам, работа почтальона граничит с настоящим служением: она требует не только квалификации, но и личных качеств — твердости, обязательности и искренней привязанности к людям, которые каждый день ждут вестей. «Конкурс — это прекрасный способ выказать почтальонам наше уважение и глубокую благодарность», — отметил глава компании.

К участию в конкурсе допускались почтальоны со стажем не менее одного года, работающие в населенных пунктах, где проживает до 50 тыс. человек. Интерес к мероприятию оказался высоким: организационную комиссию поступило свыше 3 тыс. заявок со всех регионов страны, что свидетельствует о востребованности профессии на селе.

Впервые конкурс «Земский почтальон» был проведен в 2025 году. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Российское село» при поддержке «Почты России», Минсельхоза, Минцифры, Профсоюза работников связи, а также ряда федеральных почтовых операторов.

