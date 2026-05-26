Прокуратура Дагестана проверит данные о непредоставлении квартиры сироте в Махачкале

Надзорные органы Дагестана инициировали проверку по факту непредоставления жилого помещения жителю Махачкалы, который относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства.

Республиканская прокуратура приступила к изучению обстоятельств, связанных с нарушением жилищных прав гражданина. Речь идет о жителе дагестанской столицы, который имеет статус лица из числа сирот и тех, кто остался без родительского попечения. Основанием для начала надзорных процедур послужила информация о том, что молодой человек до сих пор не получил полагающуюся ему по закону квартиру.

В рамках проверочных мероприятий сотрудники ведомства планируют дать правовую оценку действиям ответственных структур. Особое внимание будет уделено тому, как соблюдаются нормы законодательства, регулирующего социальную защиту указанной категории граждан. После завершения анализа собранных материалов юристы решат, есть ли основания для применения мер прокурорского реагирования.

Стоит отметить, что проблема обеспечения жильем сирот остается острой для многих российских регионов. Зачастую молодые люди годами ожидают очереди на получение квадратных метров, а чиновники не спешат выполнять взятые на себя обязательства. Ситуация в Махачкале — не единичный случай, а часть системного вопроса, который требует не только точечных проверок, но и изменения подходов к распределению бюджетного жилья. В надзорном ведомстве подчеркнули, что в руководстве ведомства держат ход разбирательства на личном контроле.

Станислав Маслаков