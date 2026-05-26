Прокуратура Ставрополья с начала года пресекла 1800 нарушений права на жилье

Сотрудники прокуратуры Ставропольского края под руководством Юрия Немкина с начала 2026 года выявили и пресекли около 1,8 тыс нарушений в сфере жилищного законодательства, добившись улучшения условий для десятков семей, сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в интересах местных жителей прокуроры внесли 637 представлений об устранении нарушений. Кроме того, было возбуждено 41 административное дело, а 66 должностных лиц получили официальные предостережения о недопустимости противоправных действий. В судебном порядке удалось восстановить права 46 человек.

— Защита конституционных прав граждан на достойное жилище остается одним из главных приоритетов нашей работы, — отметили в прокуратуре региона.

Значительных результатов удалось добиться благодаря взаимодействию с региональными и муниципальными властями. Так, в краевой столице девушка, оставшаяся без попечения родителей, получила жилищный сертификат на приобретение квартиры. В Изобильненском муниципальном округе благоустроенное жильё предоставили семье, воспитывающей инвалида детства.

Эти случаи, как подчеркивают в надзорном органе, стали возможны после активного вмешательства прокуратуры. В ведомстве добавили, что контроль за соблюдением жилищных прав жителей Ставрополья, в том числе социально незащищенных категорий, будет продолжен на постоянной основе.

Станислав Маслаков