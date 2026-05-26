В столице Дагестана определили подрядчика строительства домов за 177 млрд рублей

АО СЗ «Каспийский берег» стало единственным претендентом на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) площадью более 231 гектара в Махачкале с минимальным объемом финансирования в 177,3 млрд руб., пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство строительства Дагестана.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан подвело итоги конкурсной процедуры на право освоения земельных участков в рамках КРТ. Согласно опубликованным на портале ГИС Торги данным, заявку на участие подала только одна организация — АО Специализированный застройщик «Каспийский берег». Речь идет о территории, объединяющей микрорайоны Лазурный берег (224,6 гектара) и Ипподром (6,5 гектара). Суммарный объем возводимого жилья и инфраструктуры оценивается в 2 млн квадратных метров.

Как уточняется в документах, застройщик внес задаток размером 886,5 млн руб. Несмотря на то что конкурс формально признан несостоявшимся — согласно 39-й статье Градостроительного кодекса РФ, — уполномоченный орган обязан заключить соглашение с единственным участником, если его предложение соответствует всем прописанным требованиям. Таким образом, АО СЗ «Каспийский берег» вправе приступить к реализации проекта на условиях, зафиксированных в поданной заявке.

Сроки реализации масштабного проекта рассчитаны на три десятилетия с момента подписания договора. При этом на подготовку и утверждение документации по планировке территории отведено не более 24 месяцев. В границах отведенных участков разрешено возводить многоэтажные жилые дома высотой от 9 до 20 этажей, а также объекты санаторно-курортного, социально-культурного, спортивно-туристического и религиозного назначения. Дополнительно предусмотрено строительство инфраструктуры для автомобильного транспорта.

Согласно данным системы Seldon.Basis, АО СЗ «Каспийский берег» зарегистрировано в Махачкале в апреле 2025 года. Основной профиль деятельности компании — возведение жилых и нежилых зданий. Управляющей структурой выступает московское АО «Сфера Групп». По итогам 2025 года чистый убыток организации составил 457 тыс. руб.

