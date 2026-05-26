Ульяновские самбистки завоевали золото на чемпионате России по спорту слепых

Спортсменки из Ульяновска Айгуль Файзуллина и Ольга Забродская завоевали в своих весовых категориях золото на чемпионате России по спорту слепых в дисциплине «самбо», сообщило во вторник минспорта Ульяновской области.

Айгуль Файзуллина заняла 1-е место в весовой категории до 48 кг (классы В1, В2, В3). Она провела три поединка и все завершила досрочно, не оставив соперницам шансов. Ольга Забродская заняла 1-е место в весовой категории до 72 кг (классы В1, В2, В3). Все три поединка принесли ей три уверенные досрочные победы, отмечают в министерстве.

Всего, по данным организаторов чемпионата, в соревнованиях участвовали 70 спортсменов из 15 регионов страны.

Андрей Васильев, Ульяновск