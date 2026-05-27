В начале 2027 года Ozon откроет второй склад в Краснодарском крае

Маркетплейс Ozon в начале 2027 года откроет в Краснодарском крае второй логистический комплекс. Площадь склада превысит 85 тыс. кв м. После выхода объекта на проектную мощность склад сможет вмещать около 30 млн товаров и обрабатывать свыше 950 тыс. заказов ежесуточно, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе торговой площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В регионе количество онлайн-заказов на платформе за последний год увеличилось почти вдвое, а число активных покупателей выросло на треть. Краснодарский край занимает первое место в России по числу пунктов выдачи заказов — сейчас там работает более 4,3 тыс. ПВЗ. Почти 45% из них находятся в малых городах и селах.

В среднем каждый житель края оформляет на 50% заказов больше, чем годом ранее. При этом 40% покупок совершают клиенты из малых городов и поселений с населением до 50 тыc. человек. Число покупателей из таких населенных пунктов удвоилось.

Основную часть заказов доставляют курьеры или выдают в пунктах выдачи из хабов, расположенных в Краснодаре и Сочи. В Новороссийске уже действует крупный логистический центр Ozon площадью свыше 20 тыс. кв. м. Этот склад вмещает около 6 млн товаров и обрабатывает ежедневно более 150 тыс. заказов.

С маркетплейсом в крае сотрудничают свыше 20 тыс. предпринимателей. Их совокупный оборот по итогам прошлого года вырос на 40% и превысил 69 млрд руб. Местные производители могут бесплатно размещать продукцию на витрине «Ozon Сделано на Кубани» и продвигать ее на 67 млн активных клиентов платформы по всей стране.

Анна Гречко