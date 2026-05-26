Полицейский в Удмуртии полтора часа уговаривал подростка не совершать суицид

Полицейские в Можге спасли 15-летнюю девушку, планировавшую покончить с собой. Как сообщили в МВД по Удмуртии, 25 мая, в Международный день пропавших детей, несовершеннолетняя забрала таблетки из домашней аптечки и ушла в неизвестном направлении. К правоохранителям обратилась ее мать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Девушка находилась на учете в ПДН. Сотрудники МВД приступили к ее розыску после обращения матери. «Полицейские проверили все места возможного местонахождения девушки, поговорили с ее ближайшим окружением, но найти ее не удавалось»,— говорится в сообщении.

До девушки смог дозвониться инспектор по делам несовершеннолетних. Он разговаривал с подростком 1,5 часа, убеждая ее не делать глупостей и возвратиться домой. За это время оперативники обнаружили местоположение девушки. Несовершеннолетнюю передали бригаде скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.