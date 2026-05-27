Лагерь «Уральские зори» могут привлечь к административной ответственности

В Абзелиловский районный суд Башкирии поступили материалы в отношении детского оздоровительно-образовательного комплекса Магнитогорского металлургического комбината «Уральские зори». По данным картотеки судебных дел, учреждение могут привлечь к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).

На прошлой неделе в «Уральских зорях» заболела группа детей из Челябинской области, которые приехали в лагерь на трехдневный форум. СМИ сообщали о 16 заболевших. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По предварительной версии, источником инфекции мог стать норовирус.

Идэль Гумеров