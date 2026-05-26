В Свердловской области усилят контроль на дорогах в дни Курбан-байрама

Свердловская госавтоинспекция усилит контроль на дорогах в дни празднования Курбан-байрама с 27 по 29 мая. Как сообщили в ГИБДД по региону, вводить временные ограничения для машин не планируют.

При этом экипажи ДПС будут дежурить вблизи мест проведения массовых мероприятий. «В случае осложнения дорожной ситуации и возникновения угрозы безопасности будут приниматься необходимые меры»,— добавили в госавтоинспекции.

Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Он отмечается мусульманами через 70 дней после окончания священного месяца Рамадана и знаменует окончание паломничества к святым местам.

Полина Бабинцева